Si presenta in albergo in Brianza ma la foto sui documenti non è la sua: scatta l'espulsione

Ha commesso l'errore di andare in hotel e di mostrare un documento che ha sollevato subito alcuni dubbi. E così in seguito agli accertamenti della polizia, il questore ha eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un uomo di 39 anni di origine tunisina, irregolare in Italia dal 2006.

Il controllo in hotel

Il 39enne è stato intercettato in seguito a un controllo effettuato dalla polizia all'interno di un albergo di Limbiate. Per il check in l'uomo aveva mostrato un passaporto con una foto che non lo rispecchiava. E così il 39enne ha ammesso che il passaporto fosse del fratello. Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici per accertarne l’esatta identità, sono emersi a suo carico numerosi e gravi precedenti penali. Oltre alla violazione delle norme sull’immigrazione, si era reso responsabile più volte di spaccio di sostanze stupefacenti; nel 2008 era stato condannato a due anni di reclusione per tentato omicidio; nel 2015 veniva arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, reato per il quale veniva condannato.

Dopo aver scontato la pena, veniva trattenuto presso il Centro di Permanenza Rimpatri di Sassari da dove era poi stato dimesso per mancata identificazione. Accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza, il questore ne ha disposto il trasferimento presso il CPR di Monza in attesa dell'allontanamento dal territorio nazionale. Non si tratta dell'unica espulsione eseguita: venerdì è toccato anche a un 21enne di origine albanese con precedenti per droga.