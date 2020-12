Albero cade in mezzo alla strada pochi istanti prima del passaggio di un'auto a Lissone

Pochi istanti e i rami della pianta sarebbero caduti direttamente sull'abitacolo di una Fiat Cinquecento che si trovava a passare di lì. E invece l'albero - fortunatamente - venerdì mattina è precipitato sull'asfalto della carreggiata.

E' successo a Lissone dove pochi minuti prima delle 9 in via Nazario Sauro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino insieme agli agenti della polizia locale e ai tecnici comunali. Proprio a pochi metri di distanza dal punto in cui è precipitato l'albero si è fermato il veicolo: una manciata di secondi che hanno evitato conseguenze che sarebbero potute essere anche gravi e invece fortunatamanete nessuno è rimasto ferito..

Dopo l'intervento del personale venerdì mattina è stata ripristinata la viabilità.