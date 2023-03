L'albero che crolla su un ponte e blocca la strada (danneggiando un capannone)

Un albero cade e finisce su un ponticello, sbarrando la strada. E' successo martedì, intorno alle ore 18:30, a Brugherio. In via Monte Cristallo, all'intersezione con via Dolomiti, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brugherio. La pianta, oltre a ostruire il passaggio pedonale posto al confine fra Brugherio e Cologno, danneggiava un capannone adiacente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Cologno.

La zona è stata messa in sicurezza, siolandola con del nastro bianco e rosso ed è stata inoltrata la comunicazione all'ufficio tecnico per la rimozione della pianta. Si tratta con tutta probabilità di una pianta ceduta in seguito al forte vento che ha soffiato nella giornata di lunedì durante la quale sono stati effettuati anche diversi interventi da parte dei vigili del fuoco sul territorio provinciale.