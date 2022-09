Temporale e grandine in Brianza, albero precipita su auto

Pioggia battente, temporale e grandine in alcune zone della Brianza. Il maltempo nel pomeriggio e nella serata di giovedì 29 settembre si è abbattuto sulla Brianza. Oltre ai disagi legati alla viabilità sul territorio provinciale si sono registrati alcuni danni, causati soprattutto da piante cadute.

A Veduggio con Colzano intorno alle 19 a causa del forte temporale che si è abbattuto sull'area, in via Libertà, è caduto un albero. La pianta si è sradicata dal giardino della scuola primaria Segantini ed è finita su una delle auto che erano parcheggiate nella via. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno. I pompieri si sono occupati di rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l'area, ripristinando l'agibilità del tratto. Nessuno è rimasto ferito.