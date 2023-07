Albero sui binari, 150 persone bloccate in treno sotto la bufera

Un albero caduto tra i binari e un treno con 150 persone a bordo bloccato, con i passeggeri in "ostaggio" del maltempo. Lunedì sera circa 150 pendolari sono rimasti bloccati su un treno Trenord partito da Milano e diretto a Como a causa di alcuni rami caduti sui binari tra le stazioni di Sesto San Giovanni e Monza.

Il convoglio aveva lasciato Milano centrale alle 21.09 e dopo pochi minuti ha dovuto fermare la propria corsa per i danni causati al maltempo che in quei momenti si stava abbattendo su Milano e l'hinterland, come sarebbe poi successo di nuovo - e con ancora più violenza - nella notte.

A circa 4 chilometri dalla stazione del capoluogo brianzolo - dove la circolazione ferroviaria nel pomeriggio era già stata interrotta a causa dei danni di una tromba d'aria che aveva riversato detriti e lamiere sui binari - il treno ha infatti dovuto interrompere il viaggio. Sono così state divelte le recinzioni ferroviarie per permettere ai passeggeri di lasciare i vagoni e i binari. In via Gentili a Monza è poi stato allestito una sorta di punto di accoglienza della Croce rossa per prestare soccorso ai 150 passeggeri che erano a bordo.

In 35 sono stati accompagnati in altre stazioni con mezzi della Croce rossa o della Protezione civile, 13 sono stati accompagnati alle loro destinazioni in taxi, mentre un centinaio si sono organizzati autonomamente.