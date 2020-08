Albero si spezza e ramo cade in strada all'incrocio di viale Romagna a Monza

Una pianta è crollata in mezzo alla strada a Monza, nella mattinata di martedì 18 agosto. E' successo intorno a mezzogiorno in via Lipari, all'altezza dell'intersezione con viale Romagna, a ridosso dell'ex commissariato. Un grosso ramo di un albero, un cedro del Libano di oltre 15 metri di altezza - che era a dimora proprio nel cortile dell'ex sede della polizia di Stato ormai in disuso dall'entrata in attività della nuova Questura - si sarebbe spezzato e sarebbe quindi caduto in strada, in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente in quel momento, complice la sorte favorevole o le ferie estive che hanno in parte svuotato il capoluogo brianzolo, non passava nessuno e non si registrano feriti. I rami e le fronde hanno occupato però la sede stradale rendendo momentaneamente inagibile il tratto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza e i vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione della pianta con due autopompe, un'autoscala e un carro fiamma da Seregno. La proprietà - causa della mancata manutenzione che sarebbe all'origine del cedimento del ramo dovuto all'eccessivo peso - è stata multata con una sanzione di cento euro.