Cade un albero in mezzo alla strada a Seveso: tratto chiuso

Disagi a Seveso a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta anche in città con le abbondanti piogge registrate nella giornata di giovedì 2 maggio.

In via Cacciatori delle Alpi ha ceduto un albero, con la pianta sospesa all'altezza della strada. Il tratto è stato così chiuso al traffico tra Corso Garibaldi e via Monte Rosa. "Si segnalano disagi al traffico" hanno fatto sapere dal municipio. Sul posto è presente una pattuglia della polizia locale.

Nella giornata di giovedì 2 maggio la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta per temporali forti (e in alcune zone della provincia anche per criticità legate al rischio idrogeologico) valida fino alla mezzanotte di venerdì 3 maggio.