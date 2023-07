Alberto, morto a 54 anni sotto gli occhi dell'amico in montagna

È morto poco dopo mezzogiorno di domenica 9 luglio a Mese, in Valchiavenna, a causa di un malore, mentre stava percorrendo la ferrata "Succetti", Alberto Zappa. L'uomo, 54 anni, residente ad Agrate Brianza, era parecchio conosciuto nel territorio perché fra i più brillanti animatori di serate musicali nel territorio.

Appassionato altresì di montagna, talentuoso escursionista, secondo quanto ricostruito, Zappa si trovava in compagnia di un amico e insieme avevano praticamente completato l'ascesa quando ha improvvisamente accusato un malore. Di fronte alla situazione di emergenza, è stato il compagno a chiedere immediatamente assistenza. Sul posto è giunto l'elisoccorso di Bergamo dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). In supporto, sono state attivate anche le squadre territoriali della Stazione di Chiavenna, la VII Delegazione del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) e il Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza).

Ma purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Zappa e disporre il trasporto del corpo a valle, intorno alle 14.

Dj, appassionato di ballo country, a piangere la sua scomparsa in Brianza e a unirsi al dolore della moglie Simonetta in queste ore sono in tantissimi. Anche sui social in queste ore i messaggio di cordoglio non smettono di susseguirsi. "Il mondo country subisce una perdita importante - si legge fra i tanti degli amici - Ti ricorderò sempre allegro e simpatico. Grazie per avermi fatto ballare e divertire". Immancabile, anche il ricordo delle realtà culturali e d'animazione nelle quali Zappa aveva prestato il suo servizio: "Apprendiamo con il dolore nel cuore della scomparsa di Alberto Zappa, più volte collaboratore di contry line dance durante in ostri eventi" hanno postato dall'Atl di Usamate Velate. E ancora: "Questo è un giorno davvero triste per tutto il nostro mondo e per chi ha potuto godere e vivere la simpatia e la gentilezza di Alberto Zappa" hanno scritto invece dalla 700 Mt Soprailcielo Asd Countrylifestile di Lecco.

E poi ancora i ricordi di band, cantanti, ballerini e i moltissimi che lo hanno conosciuto. Nella serata del 9 luglio, alla discoteca Polars di Carate Brianza si è tenuta una serata country in suo onore. In attesa di essere condotta al tempio crematorio la salma di Zappa riposerà fino a martedì 11 luglio nella Sala del commiato "Pirola" a Vimercate.