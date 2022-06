Risveglio da incubo: cade una gru nel giardino

È stato il rumore assordante della gru improvvisamente crollata a terra a svegliare di soprassalto i residenti di tutta la via Cesare Battisti e della vicina via Adamello. L'episodio si è verificato questa mattina poco prima delle 7,30 in un cantiere che si affaccia lungo la trafficata via che mette in comunicazione Seregno con il centro cittadino di Albiate. Fortunatamente nell'incidente non è rimasto ferito nessuno degli operai: sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso in supporto alle operazioni di verifica.

Nessun ferito solo danni ad una palazzina attigua

Oltre ad un ambulanza del 118 sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Seregno oltre alla polizia locale e ai carabinieri della compagnia di Seregno. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente: da capire cosa abbia provocato il distacco del braccio della gru e il suo repentino crollo. In fase di valutazione anche i danni che il mezzo edile ha provocato nella caduta: investita dal braccio la recinzione, il giardino e una parte della palazzina vicina al cantiere dove era montata.