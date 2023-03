Cannibalizzata l'auto parcheggiata sullo stallo dei disabili

Non si sono fermati neppure davanti a quel tagliando disabili esposto in bella vista. I ladri non si sono formalizzati a sventrare l’auto parcheggiata nello stallo delle persone con disabilità. Non voleva credere ai suoi occhi il proprietario della Bmw quando la mattina è sceso in strada e ha trovato l’auto completamente sventrata.

Il fatto è accaduto ad Albiate nella notte tra giovedì 2 e venerdì. 3 marzo L’auto è del papà di un ragazzino diversamente abile. Quando venerdì mattina l’uomosi è recato nel parcheggio per andare al lavoro lo choc: l’interno dell'auto era stato completamente sventrato. Portato via tutto il cruscotto completo di strumentazione e airbag del volante con i vari comandi. Smontato anche il cofano e rotto un finestrino. Non è la prima volta che il brianzolo ha a che fare con i vandali. “A maggio, sull’altra auto, mi avevano rubato il pacco batterie – racconta a MonzaToday -. Mi avevano distrutto gli interni. E al mio vicino i fari”.

Quello che fa ulteriormente irritare l’uomo è che i ladri non si sono fermati neppure di fronte a quel tagliando del figlio diversamente abile, un ragazzino di 12 anni. “Si tratta della mia auto aziendale – precisa -. La parcheggio in strada perché, oltre che per il lavoro, può servire per ogni eventuale spostamento veloce”. Un danno ingente, non solo dal punto di vista economico, ma anche per la gestione della vita familiare e per le necessità speciali di quel ragazzino.

Non è la prima volta che in Brianza accadono episodi di questo tipo: auto, di grossa cilindrata, che parcheggiate in strada vengono cannibalizzate. Molto probabilmente, come già più volte segnalato anche dalle forze dell’ordine, si tratta di furti su commissione di pezzi di ricambio molto costosi. "E c'è chi, invece di affidarsi a ricambisti onesti, si affida ai delinquenti", aggiunge il proprietario dell'auto.