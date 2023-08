Alcol, droga e botte alla compagna fino alle minacce di morte: espulso

Una condanna a due anni e quattro mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia nel 2019. E prima ancora, a partire dal 2006, anno in cui l'uomo - cittadino di origine albanese - era giunto in Italia una lunga serie di reati. Dal possesso di droga e spaccio fino alle aggressioni. Anche alla polizia. Nella giornata di lunedì 28 agosto il questore di Monza e Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento in frontiera del 35enne, irregolare sul territorio nazionale.

Le botte alla compagna e i precedenti

Il 35enne, in Italia dal 2006, era stato denunciato a Firenze per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanza stupefacente e di denaro di cui non aveva saputo giustificare la provenienza, verosimilmente provento dell’attività di spaccio svolta in concorso con il connazionale con cui si trovava. Nel 2007 era stato denunciato per lesioni in quanto aggrediva, unitamente al padre, una persona con cui quest’ultimo stava giocando a carte in un bar, provocandogli un trauma contusivo con ferita alla regione orbitaria con prognosi di 8 giorni. Nel 2008 poi era stata la volta di una denuncia per la ricettazione di un veicolo e per lesioni personali aggravate, favoreggiamento personale e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel 2009, con sentenza divenuta irrevocabile il 01.03.2010, il Tribunale di Prato lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, poiché, nel corso di un intervento per sfratto, si avventava contro gli operatori cercando di colpirli alle spalle con un casco. Espulso con ordine del questore nel 2019, nel 2020 aveva ottenuto un permesso di soggiorno per assistenza al figlio minore del quale, nel 2022, chiedeva il rinnovo e la contestuale conversione in lavoro subordinato. L'istanza è stata però rigettata dal questore di Milano perchè nel 2021 l'uomo era stato condannato a due anni e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. E più volte, ubriaco o sotto effetto di droga, avrebbe violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna che era stata vittima di aggressioni e minacciata di morte.

Scarcerato domenica 27 agosto a seguito di convalida da parte del Giudice di Pace di Monza, il questore ne ha subito disposto l'accompagnamento in frontiera per il definitivo rimpatrio in Albania. Lunedì i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione presso l’Aeroporto di Malpensa lo hanno imbarcato su un volo Air Albania con destinazione Tirana.