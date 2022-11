Alcol alla guida, cinque patenti ritirate in poche ore a Monza

Cinque patenti ritirate in poche ore dalla polizia sulle strade di Monza. Nel weekend il personale della questura del capoluogo brianzolo insieme alla sezione della polizia stradale e agli agenti della polizia locale hanno effettuato un servizio congiunto finalizzato a garantire la sicurezza stradale e contrastare la guida in stato di ebrezza e l’abuso di alcol da parte dei conducenti.

Sono stati quasi quaranta gli automobilisti fermati al posto di controllo e tutti sono stati sottoposti a un pre-test. Nel caso in cui l'accertamento preliminare avesse dato esito positivo poi i conducenti venivano sottoposti all'etilometro. Durante la notte sono state cinque le patenti ritirate dagli agenti. Per tre conducenti, tutti uomini e tutti residenti in provincia, è scattata anche una denuncia penale perchè avevano alcol nel sangue pari al doppio del limite consentito. Per loro è arrivato anche il provvedimento di ritiro della patente.

Un altro automobilista invece, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e per questo è stato denunciato. Nei guai sono finiti anche due ragazzini: uno in sella a un motorino in stato di ebrezza alcolica, seppur di poco oltre il limite e l’altro, sorpreso a 15 anni al volante dell'auto della madre. Senza aver mai conseguito la patente e senza neppure avere l'età per guidare. Entrambi, nel cuore della notte, sono stati riaffidati ai propri genitori che sono intervenuti sul posto per la notifica dei verbali riguardanti i figli e che coinvolgevano anche i veicoli.