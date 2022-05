Alcol a minorenni, chiuso un altro locale nella via della movida a Monza

Cocktail alcolici servizi a minorenni. A Monza il questore ha disposto la chiusura di bar in via Bergamo. Il provvedimento - che prevede la chisura dell'attività per 45 giorni secondo l'ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) è stato notificato nella mattinata di sabato "per motivi di sicurezza e salute pubblica".

Alcol a ragazzini

Secondo quanto ricostruito dalla questura a seguito di controlli effettuati dal personale, dagli esposti presentati dai residenti della zona e dalle segnalazioni di alcuni esercenti, nella serata di sabato 21 maggio sono stati identificati alcuni minorenni a cui erano stati serviti superalcolici dal personale del bar. "Accertati tali fatti, la Divisione Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza (U.P.A.S.) della Questura ha svolto degli approfondimenti relativi alla somministrazione di superalcolici ai minori, contestualizzando meglio l’accaduto, assumendo informazioni dagli stessi ragazzini" spiegano dagli uffici di via Montevecchia..

I ragazzini, alcuni dei quali hanno anche meno di 16 anni - avrebbero ordinato cocktail a base di alcolici che sarebbero stati serviti senza che nessuno chiedesse loro i documenti per verificarne la maggiore età. "Sono state contestate le rispettive violazioni al personale del pubblico esercizio" che "hanno delineato l’esposizione ad un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei ragazzini, in ragione degli effetti dannosi che gli alcolici causano ai giovanissimi" spiegano dalla questura.

I controlli nel locale

Il bar era già finito nel mirino dei controlli della questura lo scorso aprile quando gli agenti avevano identificato all’interno del locale clienti con precedenti di polizia e denunce per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. "Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S ed accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 45 giorni" concludono dagli uffici di via Montevecchia.

Sono sette i bar chiusi da inizio anno dal questore: 4 a Monza, 1 a Nova Milanese, 1 a Seregno e 1 a Desio. L'ultimo, sempre a Monza, nella stessa zona, solo qualche giorno fa.