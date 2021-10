16enni comprano superalcolici nel minimarket davanti ai carabinieri: multato titolare

Due bottiglie di Vodka, una Fanta e una Schweppes. Una serata "alcolica" quella che aveva organizzato una compagnia di giovanissimi, a Seregno. Interrotta però da un controllo dei carabinieri all'interno di un minimarket nel quartiere Santa Valeria nell'ambito di una attività di ispezione che ha coinvolto diversi comuni con oltre quaranta militari dell'Arma impegati in collaborazione con il personale del Nas, dell'Ispettorato del Lavoro e dei vigili del fuoco.

Il controllo nel minimarket

I carabinieri durante l'attività di pattugliamento hanno notato un gruppetto di giovanissimi che intorno alle 22 di sabato sera si stava dirigendo verso un minimarket. Per verificare cosa stesse accadendo all’interno i carabinieri hanno effettuato un accesso in borghese, fingendo di comprare una bibita. Il proprietario, nonostante i volti dei tre ragazzini entrati nel negozio mostrassero chiaramente la loro età, senza chiedere alcun documento, ha accettato i contanti e consegato nelle mani dei minori due bottiglie di Vodka, una Fanta e una Schweppes. A quel punto è scattato l’intervento: il ragazzino aveva 16 anni. E per l’esercente, già attenzionato da tempo, è scattata una multa.

Oltre all’alcol venduto ai minori nell’attività è stato sorpreso un altro giovane che, senza accorgersi che era in corso un controllo, ha fatto ingresso con l’intento di comprare da bere. Alla richiesta del documento di identità da parte del titolare, il ragazzo, forse sorpreso, ha capito chi fossero gli altri presenti e ha provato ad allontanarsi. Dalle tasche sono spuntate quattro confezioni in cellophane di cocaina e seicento euro in contanti. Il ragazzo, 23enne tunisino, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.