Ennesimo sabato di alcol e di botte: "Non ce la facciamo più", denunciano i residenti

“Non riusciamo ad abituarci a quella che, ormai, sta diventando la normalità. Come facciamo ad abituarci ogni sabato sera a ragazzi sbronzi sotto le finestre e a liti che il più delle volte degenerano in risse dove, qualcuno, si fa sempre male? Tutto questo a due passi dal centro di Monza”.

A parlare è un residente di via Bergamo, il borgo della movida monzese, dove anche sabato sera ci sono stati momenti di tensione. Proprio come si vede dal video che il monzese ha inviato alla redazione di MonzaToday: è solo per miracolo che la lite non è finita ben peggio di quelle bottiglie che si sono lanciati i ragazzi, i calci e i pugni contro le saracinesche di un negozio chiuso.

“Nulla di nuovo sotto le nostre finestre - racconta -. Non sappiamo il motivo che ha scatenato il putiferio. Sicuramente qualche bicchiere di troppo e magari una parola sbagliata”. Intorno alle 23.20 di sabato 3 giugno in via Bergamo gli animi si sono scaldati: due ragazzi i in mezzo alla strada hanno iniziato a litigare. Parole grosse, bestemmie e poi dalle parole si è passati ai fatti con i giovani che hanno provato ad alzare le mani ma, fortunatamente, sono accorsi altri ragazzi – presumibilmente gli amici – che hanno cercato di dividere i due litiganti. Attimi di grande concitazione quelli che si vedono nel video inviato alla nostra redazione: grida, lanci di bottiglie e poi quando i due litiganti vengono divisi tentano comunque di riavvicinarsi. Poi uno dei due si gira verso un locale che aveva già abbassato la saracinesca, e sferza un forte colpo la serranda. Intanto, come se nulla fosse, nella via della movida le persone continuano a passeggiare, soprattutto giovani coppie, e a passo d’uomo arrivano anche alcune auto di residenti (la via infatti è a Ztl) con i ragazzi che cercando di dividere i due giovani che litigano e provano ad allontanarli dalla strada.

“Un copione che si ripete puntuale e sempre uguale – prosegue il lettore -. Poi i due gruppi si sono dileguati: uno verso via Durini, l’altro verso il centro. Poco dopo è passata anche una pattuglia dei carabinieri per un controllo. Ma è possibile continuare a vivere così, con il rischio di avere ogni sabato sera risse e feriti sotto casa? Solitamente le liti poi si spostano, quando tutti i locali si chiudono, nei vicini giardinetti dove i ragazzi si picchiano".