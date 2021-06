Alcol vietato al calar della sera a Vimercate contro la mala-movida: multe fino a 500 euro

Entra in vigore a partire da giovedì 1 luglio la nuova ordinanza firmata dal sindaco Francesco Sartini in materia di decoro e di contrasto al degrado urbano. Il provvedimento è valido solo in alcune piazze e aree tra Vimercate e Oreno e in determinati orari. I dettagli

Alcol vietato di notte a Vimercate per mettere un freno alla mala-movida e agli episodi di degrado che - insieme a tutta la Brianza - negli ultimi tempi hanno coinvolto anche la città. Entra in vigore giovedì 1 luglio l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Sartini in materia di decoro e contrasto al degrado urbano legato all’abuso di bevande alcoliche. valida in alcune aree, piazze e vie della città. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.

I divieti

In particolare nella zona del centro storico di Vimercate e del caratteristico centro del borgo di Oreno dal 1 luglio fino al 1 agosto, dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo è vietata l’assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia, gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e delle relative aree di concessione per la somministrazione delle bevande all’esterno del locale; in assenza di queste il divieto si impone oltre il raggio di metri 5 dal perimetro esterno del locale.

Dalle 2 alle 6 del giorno successivo, è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma, anche mediante distributori automatici e la somministrazione, di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologie e gradazione. I titolari delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali dovranno adottare specifiche misure di controllo. Dalle 21 alle 7 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto in bottiglie e in contenitori di vetro e lattine sia delle bevande non alcoliche che di bevande alcoliche. Si dovranno utilizzare esclusivamente contenitori biodegradabili (in via preferenziale), di plastica o materiale assimilabile.

“L’ordinanza che è stata assunta – spiega il Sindaco Francesco Sartini – va nella direzione di tutelare i cittadini e gli spazi pubblici, limitando l’abitudine a consumare alcool al di fuori dei locali e senza limiti di orario. Si tratta di un provvedimento che vuole correggere una abitudine che sta degenerando, per dare un segnale a quei ragazzi e adulti che, evidentemente, faticano a darsi un limite e mantenere un comportamento consono ai luoghi. La prima preoccupazione è proprio per la tutela della salute e dell’incolumità di quello che potremo chiamare il popolo della movida Vimercatese, che sta dimostrando la presenza di gruppetti dal comportamento a rischio. Con questo provvedimento si dà la possibilità alle forze dell’ordine di intervenire nei casi di conclamata inosservanza dei divieti, ma il nostro obiettivo è prima di tutto quello di evitare tali casi, e coinvolgere i pubblici esercizi che operano sulle aree più interessate e con numeri importanti di avventori, in modo che possano svolgere il loro lavoro con maggiore sicurezza e ai quali chiediamo di continuare a collaborare e fare azioni di informazione verso i propri clienti come stanno facendo”.

Le zone coinvolte

L’ordinanza antidegrado sarà in vigore nel perimetro circoscritto dalle seguenti vie e piazze del territorio comunale di Vimercate e di Oreno.

A Vimercate nell’area circoscritta dalla via Bergamo, via Fornasino, via Burago, via Terraggio Pace, via Marsala, via Garibaldi, via Mazzini tratto compreso tra via Garibaldi e via Pinamonte, via Pinamonte sino all’intersezione con via Ponti, via Ponti, via Ospedale, via Crocefisso dall’intersezione con via Ronchi sino all’intersezione con via Damiano Chiesa, via Damiano Chiesa, via Brianza sino all’intersezione con via Milano, via Milano sino all’intersezione con via Bergamo.

A Oreno nell’area circoscritta dalla via Vallicella, dall’intersezione con via Fermi sino all’intersezione con via Isonzo, via Isonzo, via Madonna sino all’intersezione con via Santa Caterina, Via Santa Caterina sino all’intersezione con via Scotti, via Scotti, via Piave sino all’intersezione con via Borromeo, via Borromeo, via Fermi.