"Finalmente il mio bambino è tornato a scuola"

Alessandro questa mattina, venerdì 14 ottobre, è andato scuola. Si chiude positivamente la vicenda raccontata da MonzaToday del bambino brianzolo che da un mese attendeva l'entrata in classe per la mancanza, come riferito dalla mamma, dell'insegnante di sostegno e dell'educatore.

A comunicare la bella notizia è proprio la mamma del piccolo. "Ieri ho ricevuto una lettera dalla scuola - racconta la donna -. Mi annunciavano che Alessandro da oggi avrebbe potuto andare in classe. Questa mattina ha varcato il cancello: ad attenderlo gli educatori e l'insegnante di sostegno. Sono stati molto gentili e lui era felicissimo di essere tornato a scuola". La mamma di Alessandro ha raccontato alla redazione che gli insegnanti le hanno presentato il piano degli orari e delle attività che il bimbo dovrà seguire nel corso dell'anno scolastico. "Lo so che il mio bimbo è molto particolare e non è facile seguirlo - ribadisce -. Ma vedo che soffre molto quando viene escluso dalle attività alle quali partecipano i suoi coetanei. Anche se cerca di non dimostrarlo. Oggi Alessandro non ha giocato con i bambini. Per lui il momento ludico e della socializzazione è importante, mi auguro che in tempi rapidi si attivi anche questo servizio che per adesso, a lui, è precluso. Questo aspetto l'ho più sollecitato agli insegnanti: per Alessandro è fondamentale giocare con i bimbi che già frequenta in città".

Alessandro è un bambino che frequenta una scuola elementare in un comune della Brianza. A denunciare la situazione era stata la mamma che era disperata per le lungaggini della burocrazia che rischiavano di avere serie ripercussioni anche sul percorso educativo del suo bambino. "Per problemi familiari sono riuscita ad iscrivere Alessandro a scuola solo agli inizi di settembre - racconta a MonzaToday -. Prima frequentava una scuola privata, ma non sono rimasta soddisfatta del percorso educativo e della preparazione degli educatori". Alessandro è un bambino particolarmente vivace che necessita di essere seguito con tanta attenzione e pazienza. "So che non è semplice - prosegue la mamma -. Non tutti riescono a tenergli testa e più di una volta anche durante le attività di gruppo gli educatori mi hanno chiamato, e per garantirgli la partecipazione è stata richiesta la mia presenza. Capisco che ci sono lungaggini, ma l'educazione scolastica è fondamentale. Io faccio quello che posso: lo faccio leggere, scrivere, insieme facciamo alcuni esercizi. Ma serve il sostegno di una persona competente che spero di poter trovare nella scuola pubblica. Una persona che sappia davvero seguire e aiutare mio figlio, che lo affianchi nel percorso educativo per garantirgli quell'istruzione che è un suo diritto". Da oggi Alessandro è tornato a scuola.