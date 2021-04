Novità nella rosa della Saugella Monza: arriva la schiacciatrice Alessia Gennari

Colpo grosso alla Saugella Monza: per la prossima stagione entrerà nella rosa della squadra monzese Alessia Gennari , classe 1991, schiacciatrice ricevitrice tra le interpreti più solide e talentuose del campionato italiano.

Reduce da quattro annate di grande qualità con la casacca di Busto Arsizio, con cui ha vinto la CEV Cup 2019 ed è arrivata a giocarsi una semifinale di Champions League in questa stagione, una finale scudetto nel 2019 e una di Coppa Italia nel 2020, la pallavolista emiliana è pronta a vivere la sua prima avventura con la maglia della Saugella Monza tra Serie A1 e Champions League.

Il nuovo posto quattro rosablù ha chiuso la sua ultima stagione in Serie A1 con 24 presenze, tra campionato e Play Off Scudetto, 90 set disputati, 236 punti, 10 ace e 18 muri. Per lei anche il 33,4% di perfetta in ricezione ed il 36,1% in attacco.

Gennari inizia la sua carriera pallavolistica alla scuola di pallavolo Anderlini di Modena, nel 2005. A partire dalla stagione 2006-2007 entra a far parte della squadra del Sassuolo Volley dove, dal 2007-2008, viene inserita nella rosa della prima squadra di Serie A1. Dopo tre stagioni in B1 con il gruppo sportivo Cadelbosco di sopra, nel 2011-2012 torna in A1 con la Riso Scotti Pavia. Una esperienza a Torino, nel 2012-2013, sempre nella massima serie, poi l'arrivo a Casalmaggiore nel 2013-2014, dove vince lo Scudetto 2015. Nel 2015-2016 si trasferisce invece a Bergamo, alzando la Coppa Italia 2016, per poi passare a Busto Arsizio nel 2017-2018. Con le farfalle, di cui diventa anche capitana, alza la CEV Cup 2019, arrivando nello stesso anno in Finale Scudetto poi persa contro Conegliano.

Arriva ad un soffio dalla Supercoppa Italiana 2020, persa in Finale sempre contro Conegliano, e dalla Finale di Champions League 2021 (eliminazione per mano del Vakifbank Istanbul). Ora per Gennari, ritornata anche in Nazionale grazie alla convocazione nella lista delle 35 atlete a disposizione per la VNL 2021 dopo che aveva centrato il Bronzo con la rappresentativa Under 18 all'Europeo del 2007 e l'Oro ai Giochi del Mediterraneo del 2013 con quella maggiore, si apre una nuova avventura nella massima serie ed in Europa con la Saugella Monza.

"Monza è una realtà che mi ha sempre attratta e ispirata molto - commenta la pallavolista -. Negli anni ho avuto modo di frequentarla, sia da avversaria che da spettatrice, avendo delle amiche che giocavano qui. Il Consorzio Vero Volley è in crescita, ha tanta voglia di lavorare e rispecchia il mio spirito. La Champions League? La mia prima esperienza, nella stagione appena conclusa, è stata incredibile. Siamo arrivate in Semifinale, contro una delle squadre più forte del mondo. Una avventura pazzesca che spero di poter ripetere con questi colori. La Champions è una competizione molto impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale: è come giocare con la Nazionale. Ci si confronta con club di altri paesi: è molto stimolante. Sono felice di poter disputare la prima annata della Saugella in questa competizione continentale, perchè la vivremo al massimo, insieme. Speriamo che i tifosi possano tornare al palazzetto e supportarci".

“Siamo molto felici di essere riusciti a portare Alessia al Consorzio - commenta Claudio Bonati, direttore sportivo Consorzio Vero Volley -. visto che è un’atleta dotata di qualità tecnica e di leadership difficili da trovare. La sua mentalità vincente e l’esperienza acquisita sul campo, essendo abituata a giocare per obiettivi di alto livello, saranno utili per farci fare un’ulteriore step in avanti”.