A scuola scatta l'allarme anti-incendio, bambini evacuati

Allarme incendio a scuola a Monza. Nella tarda mattinata di lunedì 24 ottobre in via De Amicis, presso la scuola elementare, sono intervenuti i mezzi di emergenza dei vigili del fuoco.

Tre squadre dal comando provinciale di Monza e Brianza si sono precipitate nell'istituto dopo l'attivazione di emergenza in seguito all'arme scattato nell'edificio. Al momento deIl'arrivo dei pompieri, fanno sapere dal comando di via Mauri, era in corso l'evacuazione dell'edificio.

Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato un sopralluogo e ha accertato che non vi fossero emergenze in corso e rischi e che l'allarme era scattato per un probabile malfunzionamento dell'impianto. Gli alunni sono così potuti tornare nelle loro classi e l'attività scolastica è potuta riprendere.