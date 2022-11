Emergenza siccità: il comune realizza un nuovo pozzo

Quest'anno anche i villasantesi hanno patito l'emergenza siccità. Il comune corre ai ripari e grazie all'intervento di Brianzacque realizza un nuovo pozzo.

Il progetto, del quale si parla da mesi, prevede il recupero di un pozzo non attivo in via Da Vinci, nella zona dell’Area Nord del comune brianzolo. Si tratta di un pozzo monocolonna realizzato nel 2008 e profondo 120 metri.

"A fine settembre sono stati eseguiti i lavori di manutenzione meccanica dell’impianto - fanno sapere dal comune - le prove di portata, la progettazione idrogeologica per la ridelimitazione della fascia di rispetto e la progettazione delle opere murarie, le prove che hanno confermato l’idoneità del sistema rispetto ai parametri necessari. Il pozzo, mai utilizzato, deve essere attrezzato con le opere accessorie funzionali".

Intanto gli operai si sono già messi al lavoro. Per l'intervento - gestito da Brianzacque - è già pronto il crono programma: Le opere primarie, a garanzia di un eventuale attivazione in modalità emergenziale, si concluderanno entro il 31 dicembre di quest'anno. Entro il primo trimestre del 2023 (e comunque prima dell’estate), è previsto il completamento delle opere idrauliche ed elettriche per il funzionamento dell’impianto a regime.

"L’intervento - aggiungono dal comune - viene considerato particolarmente opportuno per l’acquedotto di Villasanta che storicamente soffre una carenza strutturale. In questo frangente è possibile intervenire grazie a un finanziamento pubblico legato all’ordinanza 906 della Presidenza dei ministri per interventi di protezione civile contro il deficit idrico. Questo strumento finanzia una parte dell’opera, per 186mila euro circa".

Soddisfatta l'assessore ai Lavori pubblici Gabriella Garatti. "L’opera che verrà realizzata da Brianzacque sul nostro territorio è di grande importanza perché finalmente contrasterà in modo consistente la carenza idrica che Villasanta soffre soprattutto nel periodo estivo. Resta comunque importante, tanto più nel frangente che stiamo vivendo, il senso di responsabilità di ciascuno nell’utilizzo della risorsa idrica”.