Cibi e bevande vietate, controllo del peso e abusi psicologici: indagati due allenatori brianzoli

Presunti maltrattamenti e abusi sulle ginnaste in Brianza, all'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio e due allenatori indagati. La procura di Monza, nell’ambito del procedimento relativo ai presunti maltrattamenti e abusi psicologici di due ex atlete della squadra nazionale di ginnastica ritmica, adesso ha indagato per maltrattamenti due persone “responsabili sia della struttura e della gestione tecnica delle atlete sia delle specifiche condotte di maltrattamento”. Il caso era scoppiato in seguito alle rivelazioni alla stampa da parte delle due atlete che avevano raccontato di “comportamenti vessatori ed abusi psicologici subiti durante l'attività sportiva agonistica” quando ancora erano minorenni.

Cibi e bevande vietati, imposizioni, plurimi controlli sul peso corporeo e umiliazioni subite in caso di comportamenti ritenuti non adeguati. Atteggiamenti che ora figurano come abusi e maltrattamenti nel fascicolo dell’inchiesta della procura di Monza che, si specifica, risulta ancora in fase di indagine prleiminare. Le atlete erano state convocate in procura e sentite a “sommarie informazioni” lo scorso 14 novembre.

E all’epoca, come confermato dal procuratore Claudio Gittardi, avevano confermato quanto già riportato dalla stampa riferendo “in dettaglio il contesto nel quale gli abusi si sarebbero verificati, la durata e reiterazione nel tempo degli stessi e i soggetti artefici dei singoli comportamenti con particolare riferimento al sistema di rigide regole legate all'attività sportiva agonistica, di rilievo nazionale e internazionale” si legge nella nota della procura. Elementi questi ritenuti sufficienti per l’iscrizione del procedimento per il reato di maltrattamenti a carico di due “responsabili sia della struttura e della gestione tecnica delle atlete sia delle specifiche condotte di maltrattamento”.

“Il procedimento si trova attualmente in fase di indagini preliminari” specificano da via Solera.