Maltempo su Monza, allerta meteo arancione: "Temporali forti, raffiche di vento e grandine"

Il maltempo spaventa Monza. Dalle 23 di giovedì 27 agosto è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità moderata - codice arancione, livello di pericolo 3 su 4 - per "temporali forti" e una criticità ordinaria - codice giallo - per "rischio idrogeologico" per tutto il "nodo idraulico di Milano", che comprende le province milanesi e quelle di Monza.

"Una depressione di origine nordatlantica, attualmente sulle Isole Britanniche, nelle prossime ore si sposterà rapidamente verso la Francia, generando nella giornata di domani 28/08 un ampia saccatura che persisterà e si estenderà sull'Europa Occidentale nei giorni seguenti. Dalla sera di oggi 27/08, fino alla giornata di domenica 30/08 e parzialmente lunedì 31/08, il Nord Italia sarà interessato da correnti sudoccidentali con afflusso di aria fredda in quota e forte instabilità", si legge nel bollettino meteo del Pirellone, che quindi prevede maltempo per tutto il weekend.

"Alta probabilità di temporali forti"

"Date le ampie dimensioni del sistema perturbato e la sua traiettoria, sulla Lombardia persisteranno condizioni fortemente perturbate, con effetti progressivamente estesi a partire dalle prime ore notturne di domani 28/07 e con l'attivazione di diversi impulsi temporaleschi, possibili ovunque ma inizialmente più insistenti sul Nordovest. Nel corso di lunedì 31/08 il sistema si sposterà lentamente verso est: sulla Lombardia si avrà ancora tempo a tratti perturbato, ma con previsione al momento non sufficientemente affidabile", prosegue la nota.

"In dettaglio, nel pomeriggio di oggi 27/08 si prevedono isolati temporali sulle Prealpi Centro-Orientali; dalle ore 18 in possibile estensione anche alle Prealpi Occidentali ed alla pianura occidentale, comunque ancora con bassa probabilità di fenomeni intensi. Dalle ore 23 circa di stasera 27/08 e fino al primo mattino di domani 28/08, alta probabilità di temporali forti sui settori nordoccidentali, con parziale interessamento anche della fascia pedemontana e alta pianura occidentale", segnalano dalla protezione civile.

"Grandine e accumuli di pioggia significativi"

"Dal mattino di domani 28/08 e fino alle ore 14 circa, irregolare estensione dei fenomeni intensi al resto della regione, con alta probabilità di temporali forti anche sui settori prealpini centro-orientali e pianure limitrofe. Nel pomeriggio nuovo impulso temporalesco, con temporali forti possibili ovunque, ma con probabilità maggiore sui settori precedentemente citati e sul resto della pianura", continuano dalla regione.

"Nel corso della giornata, la maggiore insistenza dei passaggi temporaleschi su alcune aree porterà anche a possibili accumuli di pioggia significativi, in particolare sui settori occidentali della regione. Forti raffche diffuse durante i passaggi temporaleschi, anche in presenza di grandine", concludono dalla protezione civile.



Foto - L'allerta in vigore dalle 23