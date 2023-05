Ancora un'allerta per temporali a Monza e in Brianza

Ancora pioggia e temporali. E ancora una allerta meteo a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città e in provincia. Dalle 14 di giovedì 11 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia. L'allerta cesserà alla mezzanotte di venerdì 12 maggio.

Le previsioni meteo

"Nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio, prevista l'attivazione di impulsi perturbati sparsi con maggior possibilità di fenomeni più intensi, seppur con bassa probabilità di temporali forti, sui settori della pianura occidentale e parte prealpina - si legge nel documento diramato dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. In serata probabile cessazione delle piogge sui settori di pianura, mentre saranno persistenti anche a carattere di rovescio o locale temporale sui rilievi prealpini centro orientali".

"Le precipitazioni continueranno nella notte di domani, venerdì 12 maggio, su fascia prealpina e pianura orientale, e saranno in estensione ovunque nel corso della mattinata ed in intensificazione nella seconda parte della giornata, persistenti da sparse a diffuse fino a sera - hanno precisato gli esperti -. Le precipitazioni nel pomeriggio saranno anche a carattere convettivo e temporalesco diffuso e con maggior possibilità di eventi intensi sulla fascia meridionale della Regione, ma con bassa probabilità di temporali forti".