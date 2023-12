Allerta per vento forte (in codice giallo) anche a Monza e Brianza

Vento forte in previsione. E in provincia di Monza e Brianza - per quanto riguarda i comuni brianzoli che ricadono nel nodo idraulico di Milano lungo la fascia pedemontana e il reticolo idraulico del Seveso e del Lambro - è stata diramata una nuova allerta in codice giallo. L'avviso di criticità pubblicato dalla protezione civile di Regione Lombardia è valido dalla mezzanotte di sabato 2 dicembre alla mezzanotte di domenica 3.

Durante lo scorso fine settimana era stata emanata un'altra allerta per rischio vento forte e nel corso della nottata tra venerdì 24 e sabato 25 novembre si erano registrati diversi danni causati dalle raffiche di vento, con decine di interventi dei vigili del fuoco per rami caduti, piante abbattute o impalcature pericolanti. A Monza, in via precauzionale, venerdì scorso era stato chiuso anche il parco e i giardini reali.

Le previsioni

Di seguito le previsioni del centro metereologico lombardo: "Le piogge che stanno interessando il territorio dalle prime ore della giornata di oggi 01/12 andranno incontro ad intensificazione a partire dalle prime ore pomeridiane e saranno in ulteriore incremento diffuso tra il tardo pomeriggio e la sera, quando non saranno esclusi fenomeni anche di tipo convettivo. L'area più interessata sarà la fascia alpina e prealpina ed in particolare la parte centro orientale tra Alta Valtellina, Valcamonica, Orobie e Prealpi Orientali dove le precipitazioni persisteranno moderate o localmente forti fino alla notte di domani, mentre saranno meno intense sul comparto prealpino e alpino più occidentale. In pianura precipitazioni da deboli a moderate, più intense con maggior probabilità sulla parte di alta pianura centro occidentale, deboli sui settori di bassa pianura".

"A partire dalle prime ore del mattino di domani 02/12 sui settori occidentali della Regione i venti rinforzeranno da Nord, e persisteranno arealmente moderati anche per tutta la seconda parte della giornata e saranno in attenuazione solo in tarda serata. Sui settori pedemontani e di pianura occidentale valori medi areali tra 45 km/h, con raffiche possibili attono a 70 km/h, moderati anche sulla fascia di bassa pianura sebbene meno intensi; sui rilievi venti da moderati a forti da Nord con raffiche che sulle creste di confine potranno superare i 90 km/h".