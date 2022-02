Raffiche di vento fino a a 110 chilometri orari, a Monza scatta l'allerta

Vento forte, con raffiche violente fino a 90/110 km/h. Allerta "arancione" lunedì 7 febbraio anche a Monza e in Brianza. Per la giornata odierna il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per l'area di Monza e il nodo idraulico di Milano l'allerta arancione per rischio vento.

Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, sono previste a partire dalle ore 6 di lunedì 7 febbraio, raffiche di vento, anche a carattere di foehn. Dopo i disagi creati dalle raffiche dei giorni scorsi, la protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un alert arancione fino allle 21 di lunedì 7 febbraio. In particolare, come si legge nell'avviso, sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, persistenti per almeno tre ore consecutive, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari.

Le previsioni

Dalle prime ore del mattino è previsto un aumento importante della ventilazione anche a carattere di foehn, in estensione dalle zone alpine verso la pianura centro occidentale. Le velocità di raffica sui settori Occidentali anche a quote di pianura saranno di 70-90 Km/h e localmente potranno arrivare a 90-110 km/h. Si segnalano possibili precipitazioni dalla notte, anche a carattere di breve rovescio su fascia pedemontana nella fase di ingresso del vento forte, e neve prevista sulle Alpi Retiche con accumuli non significativi al di sotto dei 1000 metri di quota.

A partire dal pomeriggio graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni.