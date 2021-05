Temporali forti, scatta l'allerta anche a Monza e in Brianza: le previsioni

Maltempo in arrivo a Monza e in Brianza. A partire dalle 21 di lunedì 10 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di Regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria — codice giallo, livello di pericolo due su quattro — per temporali forti, rischio idraulico e vento forte.

Il meteo per le prossime ore

"Una vasta depressione centrata sull'Europa occidentale determina correnti meridionali molto miti e via via più umide sulla regione — hanno scritto in una nota gli esperti del centro funzionale e monitoraggio rischi naturali —. Tempo via via più instabile a partire dal pomeriggio/sera di oggi 10/05 fino a divenire perturbato nella giornata di domani 11/05. Precipitazioni a partire dai settori di Nordovest al confine con Piemonte e Ticino, in intensificazione in serata di oggi e nella notte su domani, anche sottoforma di rovescio o temporale".

"Per la giornata di domani, martedì 11/05, precipitazioni probabili su tutta la regione anche sottoforma di rovescio o temporale su Prealpi e Pianura, insistenti con valori fino a forti o molto forti su Alpi e Prealpi (40-100 mm ma non esclusi valori localmente superiori), più discontinue sulla Pianura con accumuli irregolari (indicativamente tra 10 e 40 mm ma possibili localmente superiori specie ad Ovest e in caso di rovesci o temporali) — hanno puntualizzato gli esperti —. Dalla sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire da Nordovest. Limite neve attorno a 2200/2400 metri in calo nel pomeriggio di domani 11/05 fino a 1900/2100 metri di quota".

Pioggia e temporali ma anche vento forte: "Vento in rinforzo a tutte le quote, forte in quota specie su Prealpi proveniente da sudest con intensità maggiore sulla fascia Prealpina oltre i 800/1000 metri (fino a 70 km/h attorno a 1500 m di quota), sulla Pianura possibili raffiche fino a circa 70 km/h. In generale attenuazione della ventilazione dalla serata".

Le previsioni di 3B Meteo a Monza

Il tempo peggiorerà entro la tarda serata di lunedì con l'arrivo delle prime piogge. Precipitazioni che si intensificheranno nel corso della nottata, preludio a un martedì di maltempo con rovesci diffusi per gran parte della giornata e massime che difficilmente andranno oltre i 15/17°C. Maggiori aperture tra mercoledì e giovedì ma con ancora il rischio di acquazzoni o temporali in sviluppo diurno sui monti e in sconfinamento entro il tardo pomeriggio anche in città. Così così anche il weekend che vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione venerdì, residua instabilità sabato e maggiori spazi soleggiati solo domenica.