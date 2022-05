Ha 14 tartarughe in casa (senza documentazione): nei guai un uomo

Avevano dai 25 anni ai pochi mesi, alcune erano nate dal poco. Sono quattordici le tartarughe di terra che sono state rinvenute qualche settimana fa, a Ornago, all'interno di una proprietà di un uomo che è risultato detenere gli animali - specie individuata come protetta - senza essere in possesso della necessaria documentazione. In quell'abitazione brianzola hanno bussato gli agenti del corpo di polizia locale Brianza Est, nell'ambito di una attività di indagine condotta in collaborazione con i carabinieri della tenenza di Bellusco. E in seguito al ritrovamento delle specie protette gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri Forestali.

"La detenzione di animali tutelati richiede documentazione ed autorizzazioni che ne giustifichino la provenienza e le condizioni di vita degli animali stessi. Situazione non rispettate da un cittadino che ora, verificato il possesso di 14 tartarughe terrestri senza idonea documentazione, sarà sottoposto ad indagine giudiziaria seria ed approfondita" spiegano dal corpo di polizia locale Brianza Est guidato dal comandante Alessandro Benedetti. Solo un esemplare era regolarmente registrato e presentava un microchip italiano.

Le tartarughe erano in condizioni che dal comando hanno definito "non buone" anche se non sono stati ravvisati elementi che potessero far pensare a condizioni di maltrattamento. Le tartarughe si trovavano all'interno di scatole che non sono risultate idonee. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine gli animali sono stati affidati alle cure di un veterinario. Per l'uomo, cinquantenne, professionista brianzolo, è scattata una denuncia.