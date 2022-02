Violenza sessuale e stalking contro la ex: scatta l'allontanamento

Aveva reso la vita della sua ex compagna un inferno. Alla fine di quell'amore non si era arreso e ha continuato a tentare un riavvicinamento. Anche con la forza. Dopo sei mesi la donna ha deciso di denunciarlo: a quel punto è scattata la procedura del codice rosso che ha portato all'avvio immediato delle indagini. Per lui il divieto di avvicinamento alla donna. A dare esecuzione all'ordinanza emessa dal tribunale di Monza su richiesta della procura della Repubblica di Monza sono stati gli agenti della squadra mobille della questura brianzola.

Una storia di violenza fisica e psicologica quella che vede come protagonista una donna di Monza. Sei mesi fa la fine della storia d'amore con quell'uomo di 50 anni residente nel capoluogo. Lei non ce la faceva più a sostenere quel rapporto possessivo. Una gelosia che più di una volta si era trasformata in violenza. L'uomo ha continuato a cercare la sua ex: con oltre una sessantina di messaggi al giorno, facendosi trovare fuori dalla casa della donna o in altri luoghi che la ex compagna frequentava. Poi, recentemente, la situazione sarebbe degenerata anche con una violenza sessuale. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, durante un incontro l'uomo avrebbe persuaso la donna a dargli una seconda opportunità promettendole un nuovo rapporto. Questa volta sereno. L'uomo l'ha riaccompagnata a casa e dopo l'ennesimo rifiuto della donna a ricominciare la storia l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale. Dopo quella violenza la donna ha deciso di denunciarlo.

La vittima ha raccontato agli inquirenti le violenze subite dalla fine della loro storia: messaggi, pedinamenti, incontri sotto casa ma non solo, continue richieste di ricominciare alternando dichiarazioni d'amore a minacce, alcune volte sfociate in aggressioni che hanno costretto la donna ad andare in pronto soccorso. La donna non ce la faceva più. Per non essere rintracciata dal suo ex aveva persino limitato l'utilizzo dei social, e anche negli spostamenti quotidiani cercava di non essere mai da sola, ma si faceva accompagnare.

Fino a quando ha deciso di porre fine a quel calvario, denunciando il suo ex. E' scattata immediatamente la procedura del cosiddetto "codice rosso": raccolta la denuncia sono subiti iniziati gli accertamenti che hanno confermato i racconti della vittima e hanno permesso all'autorità giudiziara, che ha coordinato tutta l’attività investigativa svolta dalla squadra mobile, di emettere il provvedimento cautelare, eseguito immediatamente dall’Ufficio investigativo della questura.