Gli alpini di Monza impegnati a spalare fango e aiutare la popolazione della Toscana

La chiamata alla 1 di notte di venerdì 3 novembre. Alle 8 la partenza insieme alla colonna mobile della protezione civile regionale. Destinazione Prato, messa in ginocchio dall’alluvione che negli ultimi giorni si è abbattuto sulla Toscana. Ci sono anche alcuni volontari della Sezione monzese dell'Associazione nazionale alpini nella colonna mobile regionale che comprende anche la squadra della protezione civile Ana (Associaizonale nazionale alpini).

Sono ore di intenso lavoro per Danilo Cereda e per gli altri volontari delle penne nere che sono partiti per le zone alluvionate della Toscana. “Le immagini che vedete in tv e che vi abbiamo inviato parlano da sole - racconta Danilo Cereda a MonzaToday -. Qui è tutto allagato. Siamo arrivati alle 14 di venerdì 3 novembre e stiamo ancora lavorando. Stanotte ci siamo dati il cambio per poter dormire 3 ore”. Le macchine funzionano senza sosta sotto la vigile attenzione dei volontari che stanno utilizzando le idrovore ad alto pompaggio.

“Quando ieri pomeriggio siamo arrivati c’erano i vigili del fuoco impegnati a liberare le persone che erano all’interno del centro disabili - prosegue -. L’obiettivo era trasferire gli sfollati in zone più agevoli e sicure”. Intanto gli alpini non hanno smesso di lavorare: dalle 14 di ieri pomeriggio hanno messo in azione le idrovore ad alto pompaggio. “Siamo riusciti a liberare due quartieri, ma purtroppo non abbiamo la bacchetta magica”. Il pensiero è che il tempo sia clemente. “Questa mattina, per fortuna, è uscito un raggio di sole ma adesso il cielo sta nuovamente cambiando”, aggiunge.

Non c’è tempo per le chiacchiere. E neppure per fermarsi. Alcuni abitanti non fanno che ringraziarli e chi può cucina e porta un piatto di pasta in strada ai volontari che non si fermano. Ma, come ricorda Danilo, c’è anche qualcuno che esasperato lancia imprecazioni. Ma gli alpini guardano oltre e si rimettono subito al lavoro. “Quest’anno è davvero maledetto - continua -. Come protezione civile non ci stiamo fermando. In primavera in Emilia Romagna; a luglio nella nostra Brianza devastata dai nubifragi e adesso in Toscana con le popolazioni che dall’oggi al domani si sono ritrovate sott’acque”.

Gli alpini non hanno tempo per le chiacchiere. C’è ancora tanto fango da spalare, e strade da liberare dall’acqua. “Speriamo solo che il tempo sia clemente”, così ci saluta Danilo Cereda prima di rimettersi al lavoro.