Gli alpini scenderanno in piazza, ma senza castagne e vin brulé

Gli alpini monzesi sabato scenderanno in piazza a Monza. Senza vin brulé e castagne, ma con panettoni e mele. A ricostruire e fornire aggiornamenti in merito alla vicenda sull'annullamento dell'evento delle penne nere del Gruppo alpini Monza Centro è lo stesso assessore al commercio Carlo Abbà.

Una polemica sollevata da Andrea Melzi, presidente del Gruppo alpini Monza Centro, che aveva annunciato l'annullamento della castagnata da loro organizzata per sabato 19 novembre imputando le colpe agli uffici comunali. "Scusate ma il 19 novembre ci è stata cancellata la nostra consueta castagnata con vin brule' su richiesta del comune di Monza......senza parole spiace per chi avrebbe ricevuto fondi ed a chi come la Croce Rossa Italiana si era offerta di venire con noi in piazza per dimostrazioni su rcp e disostruzione ....." aveva scritto nei giorni scorsi sul profilo Facebook del Gruppo alpini Monza Centro.

"La loro manifestazione non è stata annullata - spiega Abbà a MonzaToday -. La loro richiesta è ancora presente e come mi riferiscono gli uffici comunali da interscambio di email con il presidente Melzi c'è la conferma che l'associazione il prossimo 19 novembre sarà in piazza. Non verranno distribuite castagne e vin brulé, ma i panettoni e le mele. Gli obiettivi di raccogliere fondi da destinare in beneficenza, oltre quello di essere presenti in piazza e di poter incontrare la popolazione, vengono così garantiti". Abbà ribadisce la totale apertura e vicinanza agli alpini “come già successo durante il mio precedente mandato nella giunta Scanagatti”, precisa.

E intanto ricostruisce la vicenda. "I permessi vengono rilasciati dagli uffici comunali nel rispetto dei regolamenti e del tessuto commerciale attorno all'organizzazione di quel preciso evento. Non ci sono mai stati problemi con gli alpini ". Dal 2019 a chiedere il permesso per gli eventi, tra cui la castagnata in piazza, si è aggiunta alla Sezione alpini di Monza anche il Gruppo alpini Monza Centro. Nel 2020 gli eventi erano stati annullati. Nel 2021, anno della ripresa, gli alpini sono ritornati in piazza con le loro manifestazioni. Quest'anno idem. "In passato erano state fatte richieste per 2 weekend non consecutivi. Questa volta per due consecutivi. Per tre giornate, peraltro proprio a pochi metri di distanza da un commerciante che già durante l'anno garantisce il servizio delle caldarroste. Gli uffici hanno dato il via libera sabato 12 e domenica 13 per due mezze giornate alla Sezione alpini Monza. Al gruppo alpini non è stato annullato il permesso".