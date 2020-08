Scivolano per 50 metri sul ghiacciaio: soccorsi in quota due brianzoli

Sono scivolati per una cinquantina di metri su un ghiacciaio, restando bloccati in quota. Due alpinisti brianzoli, un 70enne di Giussano e un uomo di 68 anni di Cabiate, nel Comasco, sono stati soccorsi nella giornata di mercoledì 12 agosto dal Soccorso Alpino sul ghiacciaio Suretta, sopra Montespluga a 2900 metri di altitudine.

Il Soccorso alpini Cnsas, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza sono stati allertati dalla centrale SOREU delle Alpi verso le 13:15. I due uomini sono scivolati per una cinquantina di metri, mentre stavano scendendo sotto la Punta Nera. Uno dei due aveva una sospetta lussazione alla spalla e allora hanno chiesto aiuto.

Sulla vetta è giunto un elicottero decollato da Como che ha caricato la persona infortunata. L’altro alpinista è rimasto ad attendere i soccorsi. L’operazione di soccorso è stata complessa era complessa perché in zona la visibilità era ostacolata a fasi alterne da alcuni banchi di nebbia. Non appena è stato di nuovo possibile, è intervenuto anche l’elicottero della Guardia di finanza: i soccorritori sono stati portati in quota e poi hanno raggiunto a piedi l’alpinista, che aveva qualche escoriazione e alcune ferite. È stato accompagnato fino all’ambulanza e poi in ospedale, per accertamenti. L’intervento si è concluso in serata.