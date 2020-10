Seregno, in città arriva un “centro covid” all’ospedale Trabattoni Ronzoni

A Seregno arriva un ambulatorio “covid”. La Asst di Vimercate ha individuato un’area dell’ospedale Trabattoni Ronzoni per l’allestimento di un centro territoriale covid che sarà attivo a partire da giovedì 5 novembre. L’ambulatorio sorgerà nel corpo di fabbrica che attualmente ospita la Guardia Medica e sarà accessibile su prenotazione del medico di medicina generale, per una diagnostica completa Covid. Il centro territoriale Covid di Seregno (con un percorso di accesso rigorosamente separato e distinto rispetto a quello del normale flusso degli utenti) è una struttura ambulatoriale per pazienti che presentano una sintomatologia, seppur leggera, associabile al covid 19.

Il personale medico-infermieristico dell'ASST di Vimercate, sarà chiamato a visitare e a definire l'inquadramento diagnostico del paziente, prescrivere, se necessari, esami strumentali, eseguire il tampone naso-faringeo, disponendo l'eventuale isolamento a domicilio. “Una ventina di giorni fa, quando cominciava a delinearsi lo scenario sanitario di queste ore, come Amministrazione abbiamo chiesto ad Asst di attivare in città un centro territoriale Covid, che fosse non solo punto tamponi ma anche un ambulatorio per la diagnostica. Da lì, si è innescato un proficuo confronto con Asst, che ringrazio per la disponibilità: al termine di questo percorso, salutiamo con soddisfazione l’apertura di un centro ambulatoriale che, per caratteristiche, è tra i primissimi della zona” ha fatto sapere Alberto Rossi, sindaco di Seregno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il presidio ospedaliero di Seregno, Asst – oltre a prevedere l’introduzione del Centro Covid – ha previsto anche di non interrompere l’attività della riabilitazione pneumologica. Diversamente da quanto avvenuto durante la prima ondata della pandemia, in questa nuova fase dell'emergenza da coronavirus, solo una parte del personale di Seregno verrà distaccato a Vimercate, ma la struttura di via Verdi continuerà ad assolvere regolarmente il proprio ruolo verso una fascia di persone particolarmente fragile e bisognosa di tutela. “Il centro territoriale Covid è una soluzione che permette di gestire sul territorio il paziente con sintomi Covid moderati, sgravando l'ospedale, il suo pronto soccorso in particolare, da quella pressione che, in questo momento di forte ripresa della pandemia, sta mettendo a dura prova l'organizzazione sanitaria" ha spiegato Nunzio Del Sorbo, direttore Asst Vimercate.