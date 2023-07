Tetti scoperchiati a Monza, un'altra zona delimitata e verifiche per l'eternit

Ancora tetti scoperchiati a Monza e un'altra area delimitata con verifiche in corso per l'eventuale presenza di eternit. Dopo la delimitazione di via Marsala e la chiusura del quartiere per la bonifica dei frammenti di amianto sono in corso operazioni di rilievo e campionamento anche in via Gorizia e Casati.

"Dopo i temporali di questa notte, infatti, alcuni ulteriori edifici pubblici e privati risultano parzialmente danneggiati nelle coperture: tra le altre situazioni in corso di verifica si segnala, in particolare, il tetto scoperchiato nell’area ex TPM in via Borgazzi e - sempre nella stessa via – la parziale caduta di lastre da un edificio privato" si legge nella nota inviata dal comune di aggiornamento in merito agli interventi in corso.

Delimitata un'altra area per verifiche presenza eternit

I tecnici dell’Ufficio Ambiente, in via precauzionale, hanno circoscritto l’area tra via Gorizia e via Casati, in attesa della conferma dell’eventuale presenza di frammenti di eternit. "Per questo motivo, quale misura sanitaria precauzionale, è stato adottato lo specifico protocollo di ATS Brianza già in vigore da qualche giorno nell’area di via Marsala" spiegano dal municipio.

"Le misure di prevenzione sono volte a minimizzare potenziali rischi e sono rivolte ai cittadini della zona fino al completamento alle operazioni di bonifica e di completa rimozione dei frammenti rinvenuti da parte dell’azienda specializzata".