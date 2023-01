"Buon compleanno Anacleto, 100 anni di coraggio e coerenza"

Anche il sindaco Paolo Pilotto non ha voluto mancare alla sua festa di compleanno. Un traguardo importante quello raggiunto ieri da Anacleto Caprotti, classe 1923, medaglia d'onore come militare internato per non avere accettato di aderire alla Repubblica di Salò durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un traguardo festeggiato nella sua Monza, all'interno dell'Oasi di San Gerardo, circondato dall'affetto dei suoi familiari e dei responsabili della struttura. Una festa di compleanno prima la messa, poi con la torta con una grande candelina con scritto 100 e un mazzo di fiore. All'evento era presente anche il sindaco Paolo Pilotto invitato alla cerimonia dai parenti di Anacleto e dai responsabili dell'Oasi di San Gerardo.

"Ho accolto l'invito con piacere - ha scritto il primo cittadino su Facebbok -. L'oasi è un luogo dove si respira una grande attenzione per le persone anziane, per la loro autonomia e dignità. Il brindisi per il compleanno di Anacleto è stata un'occasione per ringraziare una generazione che ha speso energie con generosità e ha favorito lo sviluppo della nostra città e della Brianza. Il signor Anacleto è anche un testimone importante di un'epoca. Pochi anni fa ha ricevuto dal Prefetto la Medaglia d'Onore come militare internato per non avere accettato di aderire alla Repubblica di Salò durante la Seconda Guerra Mondiale: un esempio di coraggio e coerenza. Ancora auguri, signor Anacleto".