Addio ad Andrea, l'ultimo saluto all'11enne investito e ucciso a Monza

E' morto investito da un'auto mentre stava attraversando la strada, a Monza, a pochi passi da casa. L'ultimo saluto a Chen Wen Tao, per tutti Andrea, 11 anni, è in programma per venerdì 5 maggio a Nova Milanese, nel Centro funerario civico dalle 14.30 alle 17.30. A darne notizia è stata l'Eureka, la squadra di basket dove il giovane giocava. "La famiglia ha chiesto espressamente di non portare fiori" specificano nell'avviso in cui viene fissato il ritrovo presso alle 16.30 per raggiungere insieme poi la casa funeraria a Nova Milanese. Nella giornata di sabato 29 aprile a Monza era stata organizzata una marcia in memoria dell'11enne promossa da Fiab Monzainbici.

L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 aprile quando l'11enne è stato travolto ed ucciso da un’auto in via Buonarroti. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di San Donato dove il ragazzino, originario della Cina, viveva con la mamma, il papà e la sorella. Una tragedia che ha sconvolto anche i compagni della Guastalla, e quelli della squadra di basket Eureka. Un dolore per l’intera comunità di Monza. Sabato pomeriggio erano in centinaia sul sagrato della chiesa di San Donato dove era stato fissato l'appuntamento per la marcia fino al punto dove proprio pochi giorni prima Andrea aveva perso tragicamente la sua giovane vita.

“Oggi Monza ci ha davvero stupito – avevano fatto sapere dalla pagina Facebook di Fiab Monzainbici -. C’erano più di 200 persone a salutare Andrea, il bambino di 11 anni ucciso da un’automobilista. Oggi ha vinto la partecipazione e non l’indifferenza. Nella drammaticità di questo momento c’è stata condivisione di emozioni, pensieri, domande. Le persone che vivono in via Buonarroti all’altezza del 189, all’estrema periferia della città, ci hanno detto che sono preoccupate per la pericolosità della strada. Mancano le strisce pedonali vicino alle fermate degli autobus. È una strada molto trafficata. Molti avevano bisogno di parlare. La città delle persone è anche questa: un luogo di incontro. Manca tanto chi non c’è più”.

L’ultimo saluto ad Andrea si terrà venerdì 5 maggio a Nova Milanese, nel Centro funerario civico dalle 14.30 alle 17.30.

Il commiato della squadra di basket

"Cediamo che siate tutti a conoscenza del tragico incidente che ha coinvolto Chen Wen Tao, per noi e i suoi amici del gruppo esordienti Andrea" avevano scritto dalla società Eureka Basket in cui l'11enne giocava. "La dirigenza, il gruppo allenatori e la società tutta si stringe attorno alla famiglia e alla sorella, anche lei atleta di Eureka Basket" avevano scritto, annunciando anche il momento di commiato e riflessione organizzato per sabato 29 aprile in città.