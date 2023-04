Un aiuto per la coppia che vive in auto: l'appello dagli Angeli della Strada

Massimo e sua moglie sono una coppia come tante. 56 anni lui, 55 anni lei. Fino a poco tempo fa avevano una casa, ma come tante altre famiglie sono stati messi in ginocchio dal covid. Vivono in auto e quando l'associazione Gli Angeli della Strada di Varedo è venuta a conoscenza della loro storia si è subito attivata per trovare loro una sistemazione temporanea, ma soprattutto un lavoro per permettere ai due coniugi di riprendere in mano la loro vita.

"Sono rimasta molto colpita dalla vicenda di Massimo e della moglie - racconta a MonzaToday Lucia Troilo, presidente dell'associazione Gli Angeli della Strada -. Sono due persone molto garbate, educate, e riservate". La paura e la timidezza di chiedere aiuto hanno portato la coppia a dormire, per tutto l'inverno, nella loro auto. Una normalissima macchina trasformata in camera da letto e cucina, dove hanno raccolto tutti i loro averi. Nel frattempo - senza non poche difficoltà - la continua ricerca di un lavoro con la certezza che, con un contratto e uno stipendio in mano, Massimo e la moglie avrebbero potuto ricominciare.

"Non appena abbiamo conosciuto la loro storia ci siamo subito attivati - spiega Lucia, un passato da clochard che ben conosce le difficoltà di chi è costretto a vivere in mezzo a una strada -. Per una settimana sono stati accolti da una nostra volontaria. Poi venerdì 7 aprile sono andati in un hotel. L'associazione si è fatta carico delle spese. Un pernottamento che durerà fino al 17 aprile". Nel frattempo Gli Angeli della Strada si sono già messi in moto per cercare di trovare una sistemazione e un aiuto per la coppia. "Ringraziamo fin da subito chi ci vorrà dare una mano - prosegue Lucia -. Noi, come associazione, continueremo a seguirli e ad aiutarli. Cerchiamo una semplice stanza dove Massimo e la moglie possano trovare un po' di serenità". Non è facile dormire in un'auto, stretti tra le valigie dove sono racchiusi i ricordi di una vita. Non è facile risvegliarsi riposati e rilassati dopo aver dormito su un sedile, e poi rimettersi subito in pista per cercare un posto di lavoro

"Sono una coppia speciale - conclude Lucia -. Due persone perbene, a modo, garbate e disposte a rimettersi in gioco. Pronte a qualsiasi lavoro onesto pur di ricominciare quella vita che, purtroppo, l'emergenza sanitaria ha loro strappato". Per chi vuole aiutare Massimo e la moglie può mettersi direttamente in contatto con l'associazione Gli Angeli della Strada (questo il link alla pagina Facebook), oppure telefonando al numero 327.4653889.