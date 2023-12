"Grazie Anna, la sconosciuta che ha recuperato il mio cane che correva il mezzo al traffico"

Quel molosso di oltre 60 kg che camminava e correva lungo via Lecco e Cantore non è passato inosservato. Nel traffico si muoveva agilmente mentre il proprietario, non appena si è accorto della fuga, ha iniziato a cercarla. Ma lei, Penelope, Penny per tutti, un cane corso che trovato il cancello automatico rimasto improvvisamente aperto e bloccato è uscita dal giardino di casa e ha iniziato a correre raggiungendo via Bergamo e attraversando più volte, nell’ora di punta, l’incrocio di via Lecco-Cantore-Libertà.

Il fatto è accaduto poco prima delle 7 di martedì 5 dicembre. Una storia a lieto fine quella che racconta a MonzaToday il proprietario di Penny che in quell’ora di ricerche con il cuore che batteva a mille si è trovato circondato dalla solidarietà e dal sostegno di perfetti sconosciuti. “Non appena mi sono accorto che Penny si era allontanata, in tuta mi sono precipitato in strada - racconta -. Ho iniziato a chiamarla ma senza risposta. Intanto avevo il cuore in gola”. Ma ha trovato anche tanta solidarietà. "Ho incontrato persone che, in giro a quell’ora con il cane, mi hanno dato indicazioni su dove si era diretta Penny. Poi, improvvisamente si è fermata un’automobilista che mi ha detto di salire sulla vettura così da cercarla insieme”.

Anna, questo il nome della donna, per oltre mezz’ora è andata avanti e indietro tra le vie Bergamo, Cantore, Libertà, Lecco, sulle tracce di quel cane. Poi Anna lo ha avvistato, lo ha chiamato per nome e lei tranquillamente si è avvicinata e si fatta prendere. È salita in auto come se quella donna la conoscesse da una vita. “Le sono grato e colgo l’occasione non solo per ringraziare Anna, ma anche tutte quelle persone che durante la mia ricerca mi hanno aiutato, dato indicazioni, sostenuto e compreso la grande paura che stavo vivendo. Tutto è bene quel che finisce bene. Se ci mettiamo il cuore. Anna che si è messa alla ricerca di Penny. In mezzo al traffico del quartiere Libertà. Senza sapere di chi fosse. Lo ha cercato tra tutte vie senza mollare. Ha così evitato il peggio. Questo accade quando andiamo oltre. Grazie Anna! C'è ancora speranza in questo mondo dove, purtroppo, a far notizia sono le brutte notizie e non i gesti come quello di Anna”.