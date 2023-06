Anna la monzese che ha detto a Silvio: "Presidente io esco dal partito, ma si guardi attorno non tutti sono sinceri"

In consiglio comunale era soprannominata “la passionaria” e quella passione per la cosa pubblica l’ha più volte ricordata anche a Silvio Berlusconi. Anche quella volta che andò a Villa San Martino e gli disse: “Presidente, stia attento alle persone che sceglie e che la circondano”. Era il 2007 quando Anna Mancuso lasciò Forza Italia proprio per divergenze in merito ad alcuni dirigenti, ma non la passione per la politica né tantomeno la stima per Silvio Berlusconi. “Nel corso degli anni ho avuto più volte modo di incontrarlo. Ho anche un primato: quello di essere stata la prima persona estranea alla famiglia a prendere in braccio il suo cagnolino Dudù. Ero in Villa San Martino quando il cagnolino, appena arrivato a casa, entrò nella sala e io mi avvicinai e lo presi in braccio di fronte alla stupore del presidente”.

Un presidente che Anna Mancuso conosceva bene. Un presidente con il quale la politica monzese ha sempre avuto un rapporto diretto: chiaro, schietto, leale. “Gli avevo più volte ricordato che lui era una persona generosa, ma non tutti erano altrettanto generosi e sinceri con lui e che spesso veniva utilizzato per il suo potere”. La schiettezza di Mancuso è nota alla politica cittadina (ma non solo) e anche il presidente Berlusconi ebbe modo di conoscere questo suo essere diretta. “Ero andata in Villa per dirgli personalmente che me ne sarei andata dal partito. Gli spiegai le motivazione, la mia idea di politica e la mia non ricerca di un posto al sole a tutti i costi. Gli ho detto sempre tutto in modo educato e diretto, certa che dall’altra parte avevo una persona che mi stimava e chi mi ascoltava. Gli ho sempre voluto bene, e gliene voglio anche oggi, anche se non eravamo d'accordo sulla scelta politica delle persone. Aveva apprezzato questo atteggiamento e poi nel 2008 mi ha inserito nella lista del Senato".

Una stima che è proseguita anche quando “la passionaria” ha lasciato il partito e che nel 2019 li ha visti nuovamente insieme a Villa Gernetto dove Silvio Berlusconi aveva ospitato una cena di beneficenza organizzata da Salute Donna, l’associazione fondata oltre 25 anni fa da Anna Mancuso che si occupa della prevenzione dei tumori, dell’aiuto ai malati e ai loro familiari. “È stata un’esperienza bellissima. Berlusconi è sempre stato sensibile al tema della salute e quella sera decise di acquistare per beneficenza alcuni quadri messi all’asta e realizzati da alcune donne malate di tumore”.