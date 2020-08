Annina la turista monzese che pulisce i sentieri della Sardegna

Mare, sole, spiaggia, ramazza e pulizie. In estate il senso civico non va in vacanza e la monzese Annina Pennati lo dimostra ogni giorno pulendo il sentiero che conduce al mare della sua amata Sardegna.

Annina anche quest’anno si è fatta riconoscere e amare in vacanza. Ogni mattina, armata di sacco grande dell’immondizia, guanti e mascherina si fa dieci km a piedi lungo i sentieri che dalla sua abitazione conducono alla meravigliosa spiaggia di Cala Gonone in provincia di Nuoro. Annina, con il suo cappello di paglia e occhiali da sole, di buon mattino pian piano raggiunge la spiaggia e nel frattempo raccoglie ciò che gli incivili abbandonano.

“Ogni giorno riempio almeno un sacco – racconta – Bottiglie di plastica, di vetro, lattine, fazzoletti di carta, i resti di merende e di cene. E poi tantissime mascherine”.

Nel frattempo ammira la bellezza della natura che la circonda e prega. “Sono molto religiosa e ringrazio il Signore per il dono della bellissima natura sarda. Vedere la maleducazione delle persone che deturpano questa terra è un pugno al cuore. Ecco perché ho deciso, anche quest’anno, di dare il mio piccolo contributo. Amo la Sardegna, è una terra bellissima, è la terra di mio marito Ciro e io ai sardi sono molto legata”.

La gente del posto ormai la conosce e la ringrazia per quello che fa: lungo il percorso qualche agricoltore e allevatore si ferma a ringraziarla e aiutarla. Qualcuno le prende il sacco ormai pesante e lo porta direttamente nel cassonetto, qualcun altro la invita a rinfrescarsi e a rifocillarsi con un bel bicchiere di vino e una fetta di formaggio.



Poi arrivata in spiaggia Annina si gode la sua meritatissima giornata di sole e di mare, per poi ritornare a casa e raccogliere quello che