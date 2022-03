La polizia locale di Monza compie 154 anni

La polizia locale compie 154 anni. Sabato 2 aprile il Corpo di Polizia Locale di Monza festeggerà il suo 154° compleanno. E la location scelta per le celebrazioni della ricorrenza è piazza Duomo: parteciperanno le autorità cittadine e il comandante Pietro Curcio con una delegazione di ufficiali e agenti del comando.

Per l’occasione saranno consegnati alcuni riconoscimenti: 4 encomi del Sindaco, 5 elogi del Comandante e gli attestati di riconoscenza di Regione Lombardia destinati ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per la loro partecipazione attiva e il contributo al contrasto della diffusione del virus Covid-19.

“Ben 154 anni fa si costituiva formalmente l’attuale Corpo di Polizia Locale – racconta il Sindaco Dario Allevi - Oltre un secolo e mezzo di dedizione e professionalità al servizio della nostra comunità. L’ultimo esempio di tutto questo l’ho potuto constatare in questi ultimi due anni dove, con una pandemia in corso, le nostre donne e i nostri uomini in divisa non si sono sottratti un solo giorno alle continue sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale. Ecco perché in questo giorno di festa desidero ringraziare tutto il Corpo e la Protezione Civile, oltre ad esprimere una sincera gratitudine alle Autorità Civili, Militari e Religiose della città per la collaborazione e il sostegno che non è mai venuto meno in questo lungo e difficile periodo. Non dimentichiamo poi il tema della sicurezza urbana, un tema centrale per questa Amministrazione fin dall’inizio del mandato, di cui la Polizia Locale è un costante punto di riferimento per il territorio, sempre più a contatto con la gente e impegnata nel controllo delle aree più critiche della città”.

“L’anniversario di fondazione del corpo è un momento fondamentale in cui riconoscere davanti a tutta la cittadinanza lo straordinario lavoro, svolto con dedizione e coraggio, che gli operatori di Polizia Locale profondono 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno sul territorio: quasi un unicum a livello lombardo. Un impegno a 360 gradi che vede coinvolti i nostri agenti e ufficiali in compiti di sicurezza stradale, di tutela del consumatore, di polizia giudiziaria, ambientale ed edilizia, nella tutela del decoro e della sicurezza urbana, vera e propria priorità di questa amministrazione – aggiunge l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena - Gli investimenti messi in atto hanno permesso di implementare di più del 20% l’organico, di dotare il comando di due unità cinofile, di migliorare la sicurezza e la formazione del personale e di rendere più efficienti le procedure operative, giungendo ad avere una vera e propria specialità in ambito di sicurezza urbana, di cui siamo profondamente orgogliosi”.