Addio al Christmas Village Monza: quest'anno niente mercatini di Natale

Niente mercatini di Natale a Monza: l’emergenza sanitaria fa saltare il Christmas Village 2020. L’annuncio direttamente dagli organizzatori (Elite Food) che sul loro profilo Facebook spiegano che a causa della pandemia e dei provvedimenti ministeriali che annullano l’organizzazione di fiere e mercatini, quest’anno i brianzoli dovranno rinunciare ai mercatini di Natale di Monza.



L’evento era uno dei punti di forza del ricco cartellone delle attività natalizie organizzate dall’Amministrazione comunale. Quest’anno niente casette in legno in stile natalizio in piazza Carducci e in piazza San Paolo con i prodotti enogastronomici e artigianali italiani e stranieri.

Alla fine di settembre gli organizzatori avevano annunciato che Monza non avrebbe rinunciato ai mercatini di Natale, nel più completo rispetto delle prescrizioni anticontagio. Ma purtroppo nelle ultime settimane la situazione è precipitata, la Lombardia è diventata zona rossa, mercatini e fiere sono stati annullati. Già nelle scorse settimane Trento e Bolzano - storici mercatini natalizi italiani - avevano annunciato di rinunciare alla manifestazione.



“Ci auguriamo che nel 2021 si possa ritornare ad assaporare la magia del Christmas Village Monza nella nostra meravigliosa città”, concludono nel post gli organizzatori.