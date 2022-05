Antennista precipita per sei metri, 64enne muore in ospedale

Non ce l'ha fatta l'uomo di 64 anni finito in ospedale dopo un incidente sul lavoro avvenuto in Brianza. Il 64enne, Pierluigi Airoldi, tecnico antennista residente a Inverigo, in provincia di Como, è deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella giornata di lunedì.

L'uomo era stato soccorso a Verano Brianza dall'elisoccorso il 21 maggio in via Monte San Michele dopo una caduta di sei metri mentre stava effettuando un intervento. Il personale sanitario lo aveva trasferito in condizioni gravissime presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato poi ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica, in prognosi riservata. E qui, ha lottato per la vita per due giorni, fino al decesso.

L'incidente sul lavoro

Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe caduto dal tetto mentre stava aggiustando un'antenna. Un volo di diversi metri fino al suolo che gli è costato la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando cittadino insieme al personale di Ats che ha avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'infortunio sul lavoro con esito purtroppo mortale.