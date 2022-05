Antennista precipitato dal tetto a Verano Brianza lotta tra la vita e la morte in ospedale

Il tecnico antennista vittima dell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri 21 maggio a Verano Brianza in via Monte San Michele è tuttora ricoverato presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, in terapia intensiva neurochirurgica, in prognosi riservata, in condizioni gravissime: sta lottando per la vita. Secondo le prime informazioni l'uomo, un 64enne di Inverigo, sarebbe caduto dal tetto mentre stava aggiustando un'antenna. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le dinamiche esatte del tragico incidente.