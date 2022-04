Morto l'ex sindaco brianzolo Antonio Varisco

Antonio Varisco, classe 1956, ex sindaco di Cavenago, si è spento nella giornata di venerdì 15 aprile all'età di 65 anni. Varisco nel 1987 era stato eletto primo cittadino del comune brianzolo e aveva ricoperto la carica fino al 2004. Prima ancora era stato assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente. Tra gli incarichi pubblici era stato presidente dell’assemblea dei sindaci e presidente del Consiglio di amministrazione per il Parco del Rio Vallone. L'ultimo saluto a Varisco è in programma per martedì 19 aprile nella chiesa parrocchiale di Cavenago Brianza.

Il ricordo del sindaco Davide Fumagalli

A ricordare l'ex sindaco è stato anche l'attuale primo cittadino in carica Davide Fumagalli. "Un Sindaco, è quello che si sveglia durante la notte con le palpitazioni. Un Sindaco è quello che sta male quando deve dire un no, o che si preoccupa quando forse (mosso dalla voglia) dice un si troppo affrettato, attirandosi le ire dei propri funzionari. Un Sindaco è quello che in una comunità di 7500 abitanti dice ai propri Concittadini di dargli del "tu", perché del "Lei" sa troppo di quel distacco che non può e non deve esistere. Un sindaco è quello che a tutti i costi deve lasciare un segno al proprio Paese, alla propria Comunità, e ai propri Concittadini. Un Sindaco è quello che, dove non arriva la burocrazia, e soprattutto dove non arrivano le norme, fa di tutto per il proprio Concittadino (magari e purtroppo, a volte, non riuscendoci). Un Sindaco è quello che sprona la propria Giunta, e che (passatemi il termine) la cazzia quando è manchevole di qualcosa. Il Sindaco, è il Sindaco, perché l'Istituzione e le Istituzioni sono qualcosa di importante, qualcosa di cui andare fieri di rappresentare nonostante tutto. Un Sindaco è quello che canta l'Inno di Mameli chiudendo gli occhi. Ciao Antonio.... Tu sei stato tutto questo. E un Sindaco, è un sindaco per sempre. Sentite condoglianze alla tua Famiglia" ha scritto il primo cittadino di Cavenago, Davide Fumagalli in un messaggio pubblico di commiato per Varisco.

Il commosso addio

Anche Roberto Invernizzi, ex presidente della provincia di Monza e Brianza e in passato sindaco di Bellusco, ha voluto rivolgere un pensiero al collega scomparso. "La prossima volta che avrete la fortuna di camminare nei sentieri che circondano i nostri Comuni, mandate un pensiero a quest'uomo. Antonio Varisco ci ha lasciato ieri. Nella sua vita da Amministratore pubblico e di Professionista ha lavorato tenendo ben saldi principi e concetti che ora stanno sulla bocca di tutti. Sulla bocca, mentre lui li ha trasformati in azioni di cui ora possiamo goderne i frutti. Quanti confronti, quante discussioni che forse parevano inutili. Non è stato inutile perchè, alla fine, trovavamo soluzioni a problemi complessi, perchè alla fine imparavo sempre qualcosa. Perchè, alla fine, ci rimane solo il ricordo di chi è stato davvero importante. Grazie Antonio, di tutto".