Donna derubata dei ricordi di una vita al cimitero sulla tomba del marito

Derubata dei ricordi di una vita d'amore mentre raccontava, con il cuore in mano, pezzi di giorni ormai andati, sulla tomba del marito. E così, facendola parlare e facendo finta di ascoltarla una giovane donna l'altro giorno avrebbe derubato una anziana di 83 anni. Proprio sulla tomba del marito, al cimitero, dove come sempre si era recata per fargli visita e per parlare, in sua assenza, con il ricordo dell'uomo.

I fatti risalgono a martedì mattina e sono avvenuti al cimitero di Veduggio con Colzano. A segnalare il raggiro alla redazione di MonzaToday è stato un familiare della vittima che ora ha intenzione di sporgere denuncia. E ha deciso di raccontare l'accaduto perchè non ricapiti e perchè i cittadini facciano attenzione anche quando sono in quei luoghi a loro più cari. E forse lì spesso sono più vulnerabili.

La signora, secondo quanto raccontato, è stata avvicinata mentre parlava al marito defunto davanti alla sua tomba. "Questa giovane donna le ha chiesto di lui, l'ha fatta parlare e quando si è commossa, si è avvicinata e l'ha abbracciata". E in quell'abbraccio avrebbe così compiuto il furto. E ha rubato dal collo della donna una catenina con una medaglietta dove era custodita la fede nunziale del marito. Uno dei ricordi più cari.

La donna fortunatamente non si è fatta male anzi non si sarebbe accorta di nulla. E solo una volta tornata a casa avrebbe realizzato di non avere più la catenina. E in quel momento ha capito che cosa era accaduto.

"So che è successo anche in altri cimiteri e mi sembra giusto raccontarlo in modo che altre persone anziane non si ritrovino raggirate" ha spiegato a signora a MonzaToday. La giovane entrata in azione, la presunta ladra, è stata descritta come giovane, sui 25 anni con indosso un giubbotto bianco.