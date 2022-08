Anziana disabile chiede aiuto al vicino di casa e lui le ruba i gioielli di una vita

Aveva bisogno di aiuto e ha chiesto al vicino di casa che, approfittando della fiducia dell'anziana disabile di 79 anni, l'ha derubata. E approfittando di un attimo di distrazione della pensionata, con vari problemi di salute e di deambulazione, le ha portato via da sotto il materasso i gioielli e i ricordi di una vita. Ora l'uomo, un 62enne residente nello stesso complesso di corte del centro di Seregno, è stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato.

I gioielli rubati da sotto il materasso

L'anziana si era decisa a chiedere aiuto al vicino per farsi sistemare la tenda del sole che si era bloccata. L'uomo si era reso disponibile e in pochi minuti aveva risolto la situazione e lasciato l'appartamento. La 79enne però si era accorta subito che qualcosa non tornava e che il materasso della camera da letto era spostato. L'uomo le aveva portato via il piccolo sacchetto contenente i gioielli di una vita e due libretti degli assegni. Anelli, orecchini e bracciali erano spariti all'improvviso. L'anziana ha quindi contattato la nipote che ha sporto denuncia ai carabinieri del comando di Seregno.

Le indagini sono iniziate immediatamente e a casa del vicino i carabinieri si sono presentati per una perquisizione senza trovare traccia dei gioielli. Ma nell'abitazione c'era un foglietto con l'intestazione di un compra-oro della zona. E qui i carabinieri hanno ritrovato anche parte dei gioielli che sono stati restituiti alla donna.