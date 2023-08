La storia della donna che lascia la sua (cospicua) eredità alla Chiesa e a Radio Maria

Certamente i parenti ci saranno rimasti di stucco quando hanno appreso che la cara zia aveva laciato una fetta cospicua della sua eredità alla Chiesa e a Radio Maria. E non parliamo di spiccioli ma di un patrimonio, messo da parte con anni e anni di lavoro un po' alla volta con costanza e dedizione. La stessa che, questa signora anziana di Busto Arsizio deve aver sicuramnete avuto per la sua Chiesa e per Radio Maria, l'antenna che prende ovunque in Lombardia. Parliamo di quasi 460mila euro così suddivisi: 420mila alla parrocchia del paese (Sacconago, frazione di Busto Arsizio) e 40mila alla radio che per tanti anni ha tenuto compagnia alla signora.

La storia, come riporta MilanoToday, ha i contorni delle voci di paese, ma sarebbe stata confermata, tanto che gli stessi nipoti dell'anziana avrebbero parlato del testamento. Fa invece orecchie da mercante il parroco di Sacconago che ha dichiarato di voler fare come San Tommaso: finché non toccherà con mano, non ha intenzione di esporsi. Il lascito, se confermato, sarebbe comunque moltoutile alla parrocchia: dopo aver ristrutturato palestra e oratorio sarebbe una vera boccat d'ossigeno.