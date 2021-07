90enne si perde la sera per le vie del centro: i vigili lo aiutano a ritornare a casa

Si era perso per le vie del centro di Monza: ad aiutarlo a tornare a casa gli agenti della polizia locale.

Quell’uomo dai capelli bianchi che vagava smarrito su e giù per via Italia e per largo Mazzini non è sfuggito all’attenzione dei vigili di Monza, che nella serata di lunedì 26 luglio erano impegnati in servizi di controllo in centro.

Quando gli agenti del Comando cittadino si sono avvicinati hanno capito che qualcosa non andava. Lo sguardo perso dell’anziano, che poi è risultato essere un monzese di 90 anni, hanno confermato i loro sospetti.

Alle domande dove abitasse e come si chiamasse l’uomo non è stato un grado di rispondere. Purtroppo non si ricordava più le sue generalità e la via dove abitava.

Gli agenti della polizia locale non si sono persi d’animo e sono riusciti comunque a risalire alla sua identità. I vigili hanno poi rintracciato anche il suo indirizzo di casa.

Lo hanno riaccompagnato e ad accoglierlo c’era il figlio preoccupato dall’assenza a quell’ora dell’anziano genitore.