Come entrare nel mondo del lavoro: a Monza lo si impara davanti a un drink (gratis)

Un aperitivo gratis al centro sportivo per capire come muoversi nel mondo della scuola, della formazione e del lavoro.

Si chiama 'StrategiaX' l’iniziativa promossa dal Comune di Monza e rivolta ai giovani in cerca di un'occupazione: appuntamento il 3 ottobre dalle 16 al Nei (via Enrico da Monza) davanti a un drink e ascoltando i suggerimenti dei professionisti delle risorse umane, del mondo della scuola, del volontariato e del lavoro.

I professionisti risponderanno a dubbi e quesiti: quali sono le competenze più ricercate? Come scegliere il proprio percorso tra le tante opportunità? Come diventare protagonisti del proprio futuro?

Il programma dell'incontro

Si inizierà alle 16 con “GenZ e futuro: quale percorso dopo la maturità?” che spiegherà ai giovani le possibilità di formazione post diploma alternative alla carriera universitaria e, a seguire, Francesca Sanvito e Valentina Rusmini presenteranno il progetto #strategiagiovani.

Alle 16.30 Maria Grazia Bonanomi di Assolombarda condurrà un approfondimento sulle tendenze del mercato del lavoro, tra le professioni più ricercate e le competenze più richieste dalle aziende; alle 16.45 “Non chiamatelo volontariato” le opportunità del terzo settore a cura di Giovanni Vergani (TikiTaka - Cooperativa Novo Millennio). Alle 17 il dottor Matteo De Rosa e il fotografo, Daniele Piras, racconteranno il loro lavoro e il percorso per arrivarci, tra scelte e vocazione.

Alle 17.20 “Startuppiamo” a cura di Brianza Solidale: cioè come nasce una startup e da dove partire per trasformare un’idea in un’impresa. Quali sono i canali, i metodi e gli strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro è il tema di Trovare lavoro con la ricerca attiva in programma alle 17.30 e a cura di Fabrizio Rossetto (Afol). Curriculum e colloqui sono i due passaggi obbligati per trovare lavoro. L'incontro sarà condotto da Federica Fenaroli.

Il cv perfetto per farsi assumere

Si parlerà anche di curriculum e di colloqui con Vincenzo Capozzoli (Synergie), con attenzione anche al mondo dei social con un intervento ad hoc di Lorenzo Brusadelli (BigFive). Dopo una full immersion di formazione è previsto un aperitivo con cocktail e buffet gratis per i primi cinquanta. Durante l’aperitivo sarà possibile prenotarsi per un incontro informale con i relatori per soddisfare dubbi e curiosità. Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 brevi incontri per mostrare il proprio cv al selezionatore o per porre domande.

Arena: "Aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro"

"L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro - spiega Federico Arena, assessore con delega alle Politiche Giovanili -. La parola chiave del progetto e, in particolare, dell’iniziativa di domenica è condivisione: solo così riusciamo a coinvolgere i giovani e aiutarli a riconoscere le loro attitudini e le loro capacità, sostenendoli nell’orientare le loro energie e i loro sforzi in una direzione efficace. In un mercato del lavoro difficile, ma anche ricco di opportunità mettiamo in campo strumenti che possano contribuire a indicare ai giovani la loro strada".

I partner del progetto sono: Afol – Provincia Monza e Brianza, Azienda Speciale di Formazione «Paolo Borsa», Carrobiolo 2000 Cooperativa Sociale, CSV - Centro di Servizio per il Volontariato di Monza – Lecco – Sondrio, Assolombarda e Brianza Solidale.

Ingresso gratuito ma con green pass