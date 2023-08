Dopo quasi un mese riaprono i giardinetti e il chiosco di via Lucania

Alberi caduti e danni. Anche nei giardinetti di via Lucania il nubifragio che si era abbattuto sulla città di Monza e fine luglio aveva causato diversi danneggiamenti. E ora, dopo quasi un mese, l'area verde ha finalmente riaperto. E insieme al parchetto è tornato in attività anche il chiosco che dal 24 luglio era chiuso. E proprio il gestore, Alberto Cacioppo – che ha preso in gestione l'attività di proprietà del comune – aveva denunciato i disagi causati dalla chiusura. "Ci sono tanti monzesi rimasti in città e avevo già le prenotazioni per diverse feste e aperitivi – aveva spiegato a MonzaToday -. Ho dovuto restituire le caparre, ho ancora attaccate le utenze per evitare di dover buttare il cibo che c’era nel frigorifero, e ci sono i fornitori che incalzano con le richieste di pagamento. Ma se non lavoro non posso recuperare i soldi?”. Le rassicurazioni erano arrivate anche dall'assessore all’Ambiente Giada Turato che aveva indicato le tempistiche per i lavori di sistemazione dell'area così che, una volta messo in sicurezza il parchetto, il barista avrebbe ripreso la sua attività che, proprio in questo periodo, è molto intensa.

“Quell’area – avevano spiegato dal comune – insieme a quelle di via Calatafimi, Molise e Gallarana erano tra le più colpite dai nubifragi con numerosi alberi abbattuti. Per questo motivo si è reso necessario un affidamento diretto ad una delle ditte che ha partecipato alla somma urgenza e che è dotata di mezzi specializzati per questo tipo di interventi”. “Per fortuna quando si sono verificati i 3 nubifragi c’era il nuovo appalto del verde che ha permesso interventi immediati, con il servizio notturno”.

"Sono felicissimo" ha detto Cacioppo a MonzaToday "Stamattina ho finalmente riaperto". Il gestore è soddisfatto per aver potuto ricominciare a lavorare e i cittadini sono stati contenti di aver potuto varcare i cancelli e fare due passi nei giardinetti rimasti chiusi tanto tempo.